Kriminalität : Wieder Pflanzenschutzmittel-Diebe unterwegs

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind wieder Einbrecher unterwegs, die es speziell auf Pflanzenschutzmittel abgesehen haben. Die Täter brachen am Pfingstwochenende die Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Breesen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Dort verschwanden Behälter mit mehreren Hundert Litern der hochkonzentrierten Chemikalien. Deren Wert wurde mit etwa 20 000 Euro angegeben. Breesen liegt bei Altentreptow unweit der Autobahn 20 zwischen Grimmen und Stettin (Szczecin).