Kriminalität : Wieder viel Pflanzenschutzmittel gestohlen

Unbekannte haben in einem Agrarbetrieb in Groß Miltzow (Mecklenburgische Seenplatte) Pflanzenschutzmittel im Wert von 35.000 Euro gestohlen.

Groß Miltzow | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, ereignete sich der Einbruch in der Nacht zum Pfingstmontag. Die Täter hätten mehrere Überwachungskameras und andere Sicherungseinrichtungen zerstört, eine Lagerhalle aufgebrochen und dann mehrere Kanister mit fast 1000 Liter der Substanz entwendet. Dafür sei mindestens ein größeres Fahrzeug nötig gewesen, hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.