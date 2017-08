Unfälle : Wieder Wildunfall am Tag: Polizei warnt vor erhöhtem Risiko

In Mecklenburg-Vorpommern besteht angesichts der noch laufenden Ernte ein deutlich erhöhtes Risiko für Wildunfälle. Darauf haben Polizeisprecher am Montag in Ludwigslust und Röbel hingewiesen. Grund dafür waren Unfälle am Tag, bei denen am Montag ein Autofahrer schwer verletzt und am Wochenende ein Motorradfahrer getötet worden war. Der 21 Jahre alte Autofahrer wollte vormittags auf der Bundesstraße 192 bei Roez (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einem Tier ausweichen und fuhr frontal gegen einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden. An der B 192 liegen Getreidefelder.

Der tödliche Zusammenstoß mit einem Hirsch hatte sich bereits am Samstagmittag bei Bossow nahe Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ereignet. «In der Erntezeit sind Wildtiere besonders beunruhigt, da muss man jederzeit mit Wildwechseln rechnen», sagte Polizeisprecher Klaus Wiechmann. «Zu dieser Tageszeit ist so etwas eigentlich sehr selten.»

Den Ermittlungen zufolge fuhr eine Gruppe von etwa 20 Motorrädern durch den Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, als das Rotwild auftauchte. Drei Tiere blieben stehen, aber der Hirsch sprang dem 52 Jahre alten Kradfahrer in die Seite. Der Mann aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt stürzte. Er verletzte sich so schwer, dass er später im Krankenhaus starb. Der Naturpark zwischen Krakow am See, Waren und Dobbertin gilt als Rotwild-Hochburg.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 18:16 Uhr