Tiere : Wieder Wolfs-Nachwuchs und neues Rudel in MV

In Mecklenburg-Vorpommern breitet sich der Wolf weiter aus. In den Rudeln wurden in diesem Sommer mindestens 13 Welpen aufgezogen, wie das Landwirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mitteilte. Die Jungtiere seien mit Hilfe von Fotofallen nachgewiesen worden. Demnach kamen in der Lübtheener Heide südlich von Hagenow mindestens drei Welpen auf die Welt. Weiter östlich, in der Retzow-Jännersdorfer Heide im Grenzbereich zu Brandenburg gab es Bilder von fünf jungen Wölfen. Die gleiche Anzahl wurde auch in der Ueckermünder Heide nahe der polnischen Grenze registriert, wo zudem ein neuer Rüde gesichtet worden sei.

von dpa

10. September 2018, 12:23 Uhr

In der Nossentiner Heide zwischen Krakow am See und Waren habe eine Wölfin «mit deutlich erkennbarem Gesäuge» die Fotofalle ausgelöst. Die Bestätigung von Welpen dort stehe jedoch noch aus, teilte das Ministerium unter Berufung auf den Forstzoologe und Koordinator des Wolfsmonitorings im Land, Norman Stier, weiter mit. Hinweise auf Wolfswelpen seien auch aus anderen Regionen des Landes eingegangen. Dort werde die Beobachtung intensiviert, hieß es ohne nähere Ortsangaben zu machen. Im Bereich um Löcknitz südlich der Ueckermünder Heide hat sich laut Ministerium im Vorjahr ein weiteres Rudel angesiedelt, wie erst in diesem Frühjahr bekannt geworden sei.