Kriminalität : Wieder Zigaretten für Tausende Euro aus Tankstelle geklaut

23. Oktober 2018, 16:24 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen haben Diebe aus einer Tankstelle in Mecklenburg Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Unbekannte stiegen am frühen Dienstagmorgen in die Tankstelle in Ludwigslust ein, wie die Polizei mitteilte. Aus den Auslagen hätten sie zahlreiche Zigarettenstangen verschiedener Marken gestohlen. Wenige Nächte zuvor, am 12. Oktober, waren Unbekannte in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ebenfalls in eine Tankstelle eingebrochen und hatten Zigaretten im Gesamtwert von 40 000 Euro entwendet. Auch dort war ein Fenster aufgebrochen worden.