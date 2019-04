Kommunen : Wildschweine: Greifswald plant Geld für Stadtjäger ein

von dpa

05. April 2019, 07:55 Uhr

Die Hansestadt Greifswald hat Mittel für einen Stadtjäger in ihren Haushalt für 2019 eingestellt. Der Haushalt sei aber noch nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Ein Grund für den Posten seien die immer wieder in der Stadt auftauchenden Wildschweine. So kursierten Mitte März zunächst in den sozialen Medien Fotos einer Rotte Wildschweine mit Frischlingen, die am helllichten Tag an einer Ampel bei Grün eine Straße überquerten. Sie fanden der Sprecherin zufolge selbst wieder aus der Stadt hinaus. Der Stadtjäger oder die -jägerin soll das Schwarzwild in erster Linie vergrämen und nicht abschießen.