Verkehr : Wildunfall auf Autobahn: Familienvater leicht verletzt

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 14:09 Uhr

Bei einem Wildunfall am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der A20 ist ein Familienvater leicht verletzt worden. Sein Auto war auf der Höhe Neukloster mit einem Hirsch zusammengeprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben dem 35-Jährigen seien zudem eine Frau und drei Kinder im Fahrzeug gewesen. Wie das Tier auf die Fahrbahn kam, ist noch unklar. Wildunfälle seien in diesem Bereich äußerst selten.