Verteidigung : Willkommens-Appell für MV-Soldaten nach Auslandseinsatz

Sechs Monate lang waren die Soldaten weit entfernt von der Heimat im Einsatz. Nun sind sie zurückgekehrt und erhalten einen großen Empfang.

von dpa

27. März 2019, 12:19 Uhr

Mit einem großen Rückkehrerappell sind am Mittwoch in Schwerin rund 500 Soldaten nach ihren mehrmonatigen Auslandeinsätzen wieder in der Heimat begrüßt worden. Die vorrangig in Mecklenburg-Vorpommern stationierten Bundeswehrangehörigen hatten an UN- und Nato-Missionen in Afghanistan, Mali, Jordanien und im Mittelmeer teilgenommen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) würdigte bei dem erstmals öffentlich veranstalteten feierlichen Zeremoniell vor dem Schloss Einsatzbereitschaft und Leistungen der Soldaten. «Sie alle können mit Stolz auf Ihre Einsätze zurückblicken. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger wie Sie, die sich aktiv für unsere Freiheit einsetzen und bereit sind, sie persönlich zu verteidigen», sagte die Regierungschefin. Auch wenn Auslandseinsätze in der Bevölkerung unterschiedlich bewertet würden, so gebühre den Soldaten doch ungeteilter Respekt für ihren Dienst auch außerhalb der Landesgrenze, die jeweils vom Bundestag beschlossen worden seien.