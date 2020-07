Energie : Windkraft auf See: Branche schaut optimistisch auf Zukunft

Angesichts erhöhter Ausbauziele für die kommenden Jahre zeigt sich die Offshore-Windbranche optimistisch. Zwar seien im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland nur 32 Windkraft-Anlagen auf See mit 219 Megawatt (MW) Leistung installiert worden. Durch die jüngst festgelegten, erhöhten Offshore-Ziele von 20 GW bis 2030 und 40 GW bis 2040 sei aber «langfristige Planungssicherheit» geschaffen worden, teilten die Branchenorganisationen BWE, BWO, VDMA, WAB und die Stiftung Offshore-Windenergie am Freitag mit. Insgesamt waren zum 30. Juni 1501 Anlagen mit zusammen 7,76 Gigawatt (GW) installiert.

von dpa

17. Juli 2020, 12:32 Uhr