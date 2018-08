Energie : Windkraftplanung: Umstrittenes Eignungsgebiet gestrichen

Die Windkraftplanung für Westmecklenburg kommt voran. Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg schloss am späten Mittwochabend in Wismar nach mehrstündiger Diskussion die erste Beteiligungsrunde ab, in deren Zuge rund 3000 überwiegend kritische Stellungnahmen eingegangen waren. 95 Prozent der vom Vorstand vorgeschlagenen 5800 Hektar für Windeignungsgebiete seien für die zweite Anhörungsrunde bestätigt worden, teilte die Geschäftsstelle am Donnerstag mit.

von dpa

23. August 2018, 10:00 Uhr

Gestrichen wurde den Angaben zufolge das geplante Windeignungsgebiet Ludwigslust-Ost. Der Kreistagsabgeordnete von Ludwigslust-Parchim, Heiko Böhringer, hatte als Gründe gegen die Ausweisung dieses Gebietes unter anderem den geplanten Bau eines Wohngebietes, ein Trinkwasserschutzgebiet und den Denkmalschutz als Grund gegen das 45 Hektar große Gebiet angeführt.

Die Karte der Windeignungsgebiete in den vier Regionalen Planungsregionen des Landes wird immer wieder überarbeitet. Westmecklenburg und Vorpommern verfügen, zum Teil nach Gerichtsurteilen, derzeit über keine gültige Ausweisung.