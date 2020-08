Energie : Windparkgegner fordern Planungsstopp: B109 blockiert

Mit einer Blockade der Bundesstraße 109 haben Windkraftgegner am Samstag in Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) gegen einen geplanten neuen Park in der «Friedländer Großen Wiese» protestiert. An der Demonstration samt halbstündiger Straßensperre nahmen rund 150 Menschen teil, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Menschen trugen Plakate mit Slogans wie «Es reicht - Keine weiteren Windeignungsgebiete in Vorpommern» sowie «Altwigshagen vom Windpark erschlagen». Laut Polizei kam es zu Staus beim Verkehr von und nach Usedom.

von dpa

01. August 2020, 20:06 Uhr