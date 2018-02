Schulen : Winterferien beginnen: Sorgentelefone eingerichtet

von dpa

02. Februar 2018, 00:02 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen heute für die rund 149 000 Schüler an 485 staatlichen und 77 freien Schulen die Winterferien. Zwei Wochen haben die Kinder und Jugendlichen nun Zeit, sich von der Schule zu erholen. Zuvor steht jedoch die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an. Für Schüler, die wegen schlechter Zensuren Ängste haben, haben die Schulämter von 08.00 Uhr an Sorgentelefone eingerichtet. Die Pädagogen werden dann gemeinsam mit ihnen nach Wegen suchen. Allerdings werde diese Einrichtung nicht mehr stark genutzt wie noch vor einigen Jahren, sagte die Leiterin des Zentralen Fachdienstes für Diagnostik und Schulpsychologie im Schulamt Rostock, Wiebke Kammer. Hier greife die Arbeit der Schulsozialarbeiter, aber auch der Lehrer, die sich viel mehr als früher um die Sorgen und Nöte ihrer Schüler kümmerten.