Verkehr : Wirtschaft fordert starkes Bahn-Angebot

von dpa

20. März 2018, 05:32 Uhr

Industrie und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern fordern ein starkes Bahn-Angebot. Mecklenburg-Vorpommern sei mit seinen Ostseehäfen eine wichtige Schnittstelle im internationalen Land-See-Verkehr, erklärte die IHK zu Schwerin anlässlich eines Verkehrspolitischen Forums zum Eisenbahnverkehr am Dienstag (14.00 Uhr) in der Landeshauptstadt. Auch als Urlaubsdestination sei das Land auf leistungsstarke Verkehrsverbindungen der Bahn angewiesen. Antworten auf ihre Forderung wollen die Wirtschaftsvertreter unter anderem vom Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für die Region Ost, Joachim Trettin, hören. Er soll das Fern- und Schienengüterverkehrskonzept der Bahn vorstellen. Auch um die Infrastrukturvorhaben der Bahn im Nordosten soll es gehen.