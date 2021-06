Landtag : Wirtschaft in MV fordert bessere Infrastruktur

Die Wirtschaft richtet den Blick über die aktuelle Krisen-Bewältigung hinaus. Im September findet in MV die Landtagswahl statt und die Unternehmen machen deutlich, was sie von der neuen Regierung erwarten: vor allem weniger Bürokratie.

Schwerin | Drei Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die Kammern von Handwerk, Industrie und Handel ihre Erwartungen an die zur Wahl antretenden Parteien formuliert. In den Forderungskatalogen werden weitere staatliche Hilfen bei der Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie verlangt, bessere Rahmenbedingungen für Mittelstand und Industri...

