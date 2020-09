Auszeichnungen : Wirtschaftsjournalisten erhalten IHK-Medienpreis «Rufer»

Den Medienpreis «Rufer» für herausragenden Wirtschaftsjournalismus ist am Mittwoch in Greifswald an drei Einzelautoren und ein vierköpfiges Team vergeben worden. Die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) des Landes zeichneten damit Beiträge in den Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen und erstmals auch Online aus. Der Preis ist mit jeweils 2000 Euro dotiert. Zudem erhielten die Preisträger die von der Künstlerin Dorothea Maroske geschaffene Bronze-Skulptur eines Rufers.

von dpa

30. September 2020, 15:13 Uhr