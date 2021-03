Konjunktur : Wirtschaftsleistung in MV sinkt 2020 um 3,2 Prozent

Die Corona-Pandemie hat weit mehr wirtschaftlichen Schaden verursacht als die Finanzkrise 2008/2009. Da belegen jetzt Zahlen, die die Statistikämter von Bund und Ländern zusammentrugen.

Schwerin | Die Corona-Pandemie hat deutliche Spuren in der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns hinterlassen. Wie das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 3,2 Prozent auf 46 Milliarden Euro. Das sei der größte Rückgang der Wirtschaftsleistung seit Bestehen des Landes....

