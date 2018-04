Kabinett : Wirtschaftsminister Altmaier: Neue Impulse für Aufbau Ost

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat das Ziel der neuen Bundesregierung unterstrichen, dem Aufholprozess im Osten neue Impulse zu verleihen. «Wir müssen einige Weichen neu stellen in den nächsten Monaten», sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit dem sächsischen Kabinett in Berlin. «Ich sehe eine Chance, den Aufbau Ost wieder stärker voranzubringen. Und das ist auch nötig.»

von dpa

17. April 2018, 13:00 Uhr

Es sei sehr viel erreicht worden in den ersten 20 Jahren nach der Wiedervereinigung, resümierte Altmaier. «Wir haben aber erlebt, dass die Dynamik sich in den letzten Jahren nicht in dem Maße beschleunigt und fortgesetzt hat, wie es wünschenswert gewesen wäre.» Ziel müssten künftig «maßgeschneiderte Lösungen» für einzelne Regionen sein.

Nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) liegt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Osten nach wie vor etwa 20 Prozent unter dem Niveau im Westen.