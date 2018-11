Regierung : Wirtschaftsminister Glawe legt neues Tourismuskonzept vor

von dpa

20. November 2018, 02:39 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will als Reiseland weiter punkten und der wachsenden Konkurrenz im Ostseeraum das Feld nicht kampflos überlassen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) legt dazu heute im Kabinett das neue Landestourismuskonzept vor und informiert am Mittag die Öffentlichkeit über seine Pläne. Nach Jahren des Wachstums hatte der Tourismus im verregneten Vorjahr im Nordosten erstmals wieder Einbußen verzeichnet und dabei erkennen müssen, wie stark er vom Wetter abhängig ist. Glawe setzt auf Investitionen, mit deren Hilfe die Angebotspalette größer und die Auslastung auch außerhalb der Sommersaison besser werden. Laut Wirtschaftsministerium trägt der Fremdenverkehr in Mecklenburg-Vorpommern 12 Prozent zum Bruttoinlandprodukt bei, doppelt so viel wie in den meisten anderen Ländern.