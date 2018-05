Brände : Wismar: Polizei bittet nach Großbrand um Fotos und Videos

Knapp eine Woche nach dem verheerenden Brand zweier historischer Häuser am Wismarer Markt setzen die Ermittler auf die Hilfe der Bevölkerung. Die Polizeiinspektion Wismar schaltete am Donnerstag ein Hinweisportal im Internet (https://mv.hinweisportal.de). Dort können Bürger Fotos und Filmaufnahmen hochladen, die um die Zeit des Brandausbruchs gemacht worden sind. «Wer am 27. April im Zeitraum von circa 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Bereich des Marktplatzes Video- oder Fotoaufnahmen gefertigt hat, wird gebeten, diese für die polizeilichen Ermittlungen zur Verfügung zu stellen», heißt es in dem Aufruf.

von dpa

03. Mai 2018, 14:01 Uhr

Die Ursache für das Feuer, das im Erdgeschoss des einen Gebäudes ausbrach, auf das gesamte Haus übergriff und später auch das leerstehende Nachbarhaus ergriff, ist nach Worten einer Polizeisprecherin noch unklar. Der Brandursachenermittler habe das Haus noch nicht betreten können, weil es bisher keine Freigabe von den Statikern gebe. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, aber auch ein technischer Defekt sei als Ursache möglich. Im Erdgeschoss des Hauses, wo das Feuer ausgebrochen war, befand sich nach Angaben der Polizeisprecherin ein Asia-Imbiss.

Nach Ausbruch des Brandes waren Feuerwehrleute zwei Nächte mit dem Löschen beschäftigt gewesen. Zwei Bewohner mussten mit einer Drehleiter gerettet werden. Verletzte gab es nicht. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Zeitweise bekämpften 110 Einsatzkräfte das Feuer.