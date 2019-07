Segeln : Wismarer Jan Kurfeld gewinnt OK-Regatta vor Warnemünde

Jan Kurfeld hat bei der 82. Warnemünder Woche in souveräner Manier die Regatta in der OK-Klasse für sich entschieden. Der 31 Jahre alte frühere Junioren-Weltmeister aus Wismar gewann am Montag auch die beiden abschließenden Wettfahrten und verwies mit der Idealpunktzahl vier nach fünf Wettfahrten den Neuseeländer Greg Wilcox (10) und Jan-Dietmar Dellas (Oldenburg/14) auf die Ränge.

von dpa

08. Juli 2019, 18:14 Uhr

Auch im Wettbewerb der Piraten gab es mit Svenja Thorde und Karsten Bredt eine dominierende Crew. Die beiden Kieler profitierten bei ihrem Sieg von drei ersten Rängen in den ersten drei Wettfahrten. Am Ende hatten Thorde/Bredt nach einem Streichwert sechs Punkte auf ihrem Konto und lagen damit vor Frieder Billerbeck/Julius Raithel (Wedel/10) und Daniel Salewski/Patrick Schutte (Schwielochsee/14). Dahinter kamen die Rostocker Bernd Höft/Marc Helms (14) auf den vierten Platz.