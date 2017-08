Umwelt : Wissenschaftler: Schiffslärm und Emissionen belasten Meere

Auf einem zehntägigen Segeltörn durch Ost- und Nordsee haben der Naturschutzbund (Nabu) und Wissenschaftler erhöhte Belastungen durch Schiffslärm und Emissionen gemessen sowie Spuren von Textilfasern im Wasser gefunden. Im Wattenmeer nahe der Nordsee-Insel Scharhörn vor der Elbmündung habe der Hintergrundlärm bei 137 Dezibel gelegen. In 500 bis 1000 Meter Entfernung von einem Schiff sei der Wert unter Wasser auf 145 Dezibel gestiegen, erklärte am Freitag in Hamburg der Ingenieur Hendrik Schoof vom Institut für technische und angewandte Physik Oldenburg (ITAP). Sechs Dezibel bedeuten etwa eine Verdoppelung der Lärmbelastung. Die Werte sind mit Messungen in der Luft nicht vergleichbar.