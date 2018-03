Verbraucher : Wissenslücken im Supermarkt: Verbraucherzentrale berät

von dpa

10. März 2018, 08:30 Uhr

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern hat sich zu einem der größten Anbieter von Ernährungsberatung entwickelt. Etwa 7000 Schüler und Erwachsene haben die Mitarbeiter des Projektes Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale im vergangenen Jahr im Nordosten informiert, wie Beraterin Simone Goetz der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dies sei auch die Größenordnung der anderen Jahre. Für Schüler und Berufsschüler tourt die Verbraucherzentrale zum Beispiel mit dem dreistündigen Veranstaltungsangebot «Ess-Kult-Tour» durchs Land. An der Station «Spurensucher» werde nach Zusatzstoffen in den Zutatenlisten geschaut und herausgefunden, was mit ihnen bezweckt wird, an der Station «Selbsterkenner» das eigene Ess-Verhalten reflektiert.