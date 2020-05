Gesundheit : Woche startet mit Corona-Lockerungen

Für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beginnt eine Woche voller langersehnter Corona-Lockerungen. Trotzdem gelten in allen Bereichen weiterhin strenge Hygienevorschriften. Gastronomen und Hotelbesitzer müssen sich nach wie vor gedulden.

von dpa

04. Mai 2020, 06:19 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern geht die nächsten Schritte bei der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Heute kehren die Schüler weiterer Klassenstufen in ihre Schulen zurück, Friseure dürfen wieder öffnen und Gottesdienste sind auch in geschlossenen Räumen wieder möglich. Angesichts der fortbestehenden Infektionsgefahr gelten aber weiterhin strenge Hygienevorschriften und die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern.

Eine Woche nach den Abschlussklassen, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten, bekommen nun auch Schüler der Klassenstufen 4, 9 und 11 wieder Unterricht in ihren Schulen. Nach Angaben des Bildungsministeriums können somit weitere 34 000 Schüler in ihre Klassenräume zurückkehren. Zusammengenommen wäre damit etwa ein Drittel der landesweit rund 152 000 Schülerinnen und Schüler wieder an den Schulen. Wegen der Coronavirus-Epidemie werden die Klassen für den Unterricht aber verkleinert und es gibt besondere Hygienevorkehrungen.

Mit vollen Geschäften und viel Arbeit können die Friseure rechnen. Seit Wochen wartet ihre Kundschaft darauf, die Haare endlich wieder in Form bringen lassen zu können. Ohne Voranmeldung dürfte es aber schwer sein, schnell einen Termin zu bekommen. In den Salons gilt - wie im Handel - Maskenpflicht.

Von Montag an sind auch wieder religiöse Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen erlaubt. Schon zum Samstag waren die Flächenbeschränkungen für den Handel aufgehoben worden. Noch keine Lockerungen gibt es indes für Gastronomie und Hotellerie. Die Tourismusbranche aber erwartet ein Startsignal nach dem nächsten, für Mittwoch geplanten Bund-Länder-Gipfel.

Der zuständige Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte als möglichen Öffnungstermin für Gaststätten den 11. Mai ins Gespräch gebracht. Doch auch Hotelbetreiber verlangen angesichts verlustreicher Wochen zu Saisonbeginn konkrete Zusagen für eine baldige Öffnung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte vor überzogenen Erwartungen gewarnt, sich angesichts zuletzt konstant niedriger Neuinfektionszahlen aber offen gezeigt, für einen Sonderweg des Landes mit rascheren Lockerungen für die Gastronomie als in anderen Bundesländern.

Am Montag lockert auch das Nachbarland Polen einige der Auflagen für Pendler an der Grenze. So müssen polnische Bürger, die in Deutschland, der Slowakei, Tschechien oder Litauen arbeiten oder studieren, bei ihrer Rückkehr nach Polen nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne. Bestimmte Berufsgruppen, etwa Ärzte, Krankenschwestern, und Altenpfleger, sind von der Regelung aber ausgeschlossen.