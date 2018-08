Wetter : Wochenende warm mit einigen Wolken

von dpa

18. August 2018, 10:49 Uhr

Der Sommer verspricht am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern angenehme Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete Höchstwerte von 23 bis 26 Grad sowie bis zum Mittag einen überwiegend blauen Himmel. Am Nachmittag und Abend sei jedoch in Nordwestmecklenburg mit durchziehenden Wolkenfeldern zu rechnen. Ab der zweiten Nachthälfte sollen an der See ein paar Regentropfen fallen. Der Sonntag wird laut DWD meist stark bewölkt mit Temperaturen von höchstens 23 bis 27 Grad. Dabei wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.