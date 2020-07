Unfälle : Wohnanhänger auf A20 verloren: Vier Autos beschädigt

Die Polizei in Nordwestmecklenburg ermittelt gegen einen Autofahrer, der auf der Autobahn 20 seinen Wohnanhänger verloren und dadurch einen Unfall mit vier Fahrzeugen verursacht hat. Der Unfall ereignete sich am Sonntag im dichten Rückreiseverkehr an der Raststätte Schönberger Land in Richtung Lübeck, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 48 Jahre alte Fahrer sei auf dem Weg nach Dänemark gewesen und habe den Campinganhänger beim Auffahren auf die Autobahn verloren, so dass der Hänger über alle Fahrspuren zur Mittelleitplanke rollte.

von dpa

28. Juli 2020, 07:56 Uhr