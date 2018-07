Brände : Wohnhaus brennt in Parchim: Bewohner unverletzt

von dpa

16. Juli 2018, 09:07 Uhr

In Parchim hat in der Nacht zum Montag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Bewohner blieben unverletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens müsse noch ermittelt werden. «Für uns sind derzeit noch alle Varianten möglich: von technischem Defekt bis hin zur vorsätzlichen Brandstiftung. Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen in der obersten Etage in einer Abstellkammer ausgebrochen, wie es weiter hieß.