Brände : Wohnhaus in Dobbin in Flammen aufgegangen: niemand verletzt

von dpa

09. August 2018, 14:37 Uhr

In Dobbin bei Goldberg ist am Donnerstag ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen und nach mehreren Stunden gelöscht worden. Die Befürchtung, dass sich Menschen in dem brennenden Gebäude befinden können, bestätigte sich nach Polizeiangaben nicht. Es wurde niemand verletzt, hieß es. Das Haus, in dem zwei Wohnparteien lebten, sei komplett ausgebrannt und unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Das Feuer sei wahrscheinlich im Inneren des Hauses ausgebrochen. Die Schadenshöhe wurde noch nicht genannt.