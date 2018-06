Brände : Wohnhaus in Tutow gerät in Brand

von dpa

21. Juni 2018, 07:39 Uhr

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Tutow im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat es einen Brand gegeben. Der Polizei zufolge hatten in der Nacht zu Donnerstag Säcke mit Bekleidung Feuer gefangen, die zwischen zwei Aufgängen abgestellt worden waren. Die Ursache hierfür war zunächst unklar. Es entwickelte sich starker Rauch. In dem Haus wohnten laut Angaben der Polizei nur wenige Menschen. Die Feuerwehr konnte drei Männer und eine Frau aus dem Haus evakuieren und den Brand zeitnah löschen. Verletzte gab es keine. Ob die Wohnungen noch bewohnbar waren, musste noch geprüft werden.