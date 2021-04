Brände : Wohnhausbrand mit 400 000 Euro Schaden: Ursache Gerätedefekt

Kleine Ursache, große Wirkung: Der Wohnhausbrand vom Sonntag in Dorf Mecklenburg (Nordwestmecklenburg) geht laut Polizei auf einen Defekt an einem elektrischen Kühlgerät zurück.

Dorf Mecklenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wismar erklärte, hat das ein Brandgutachter festgestellt. Das technisch defekte Gerät stand in einem Holz-Gerätehaus, das zuerst Feuer fing. Die Flammen erfassten - auch durch Wind angefacht - dann das daneben stehende Wohnhaus der vierköpfigen Familie im Ortsteil Karow. Ein 41 Jahre alter Hausbewohner erli...

