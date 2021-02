Kriminalität : Wohnung als Rad- und Quad-Lager: Dieb fliegt auf

Ein mutmaßlicher Dieb hat in Neubrandenburg die Polizei mit einem Notruf wohl unfreiwillig in sein Lager geführt.

Neubrandenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, fanden die Beamten am Dienstag in der Wohnung des Mannes in einem Plattenbau ein Quad, elf Fahr- und Elektroräder, 43 gestohlene Mobiltelefone, 12 Laptops und zwei sogenannte Pocketbikes. Die insgesamt mehr ...

