Wohnen : 1787 neue Wohnungen in Schwerin, Rostock und Greifswald

von dpa

28. Juni 2018, 12:37 Uhr

In Schwerin, Rostock und Vorpommern-Greifswald sind im vergangenen Jahr rund 366 Millionen Euro in den Bau neuer Wohnungen investiert worden. Insgesamt seien 1787 Neubauwohnungen entstanden, teilte das Verbändebündnis Wohnen unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamts am Donnerstag mit. Das Bündnis, in dem sich die Baugewerkschaft IG BAU und die Bauwirtschaft zusammengeschlossen haben, forderte von Bund, Land und Kommunen, mehr für den Wohnungsbau zu tun. Laut Mitteilung müssten vom Bund jährlich vier Milliarden Euro bereitgestellt werden, um stetig steigenden Mieten etwas entgegenzusetzen.