Unfälle : Wohnungsbrand vermutlich durch defekten Geschirrspüler

Ein defekter Geschirrspüler ist nach ersten Erkenntnissen die Ursache für einen Brand in einer Wohnung in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwochmorgen gewesen. Wegen der starken Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss evakuierte die Feuerwehr alle Bewohner des Mehrfamilienhauses. Die Mieter der Wohnung selbst waren den Angaben zufolge nicht anwesend. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen nachdem der Brand gelöscht war.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 13:47 Uhr