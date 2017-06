Kriminalität : Wohnungsdurchsuchungen wegen Hasskriminalität auch in MV

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist am Dienstag in mehreren Bundesländern gegen Hasskriminalität im Netz vorgegangen. Dabei kam es auch in Mecklenburg-Vorpommern in drei Fällen zu Wohnungsdurchsuchungen. Betroffen waren Verdächtige in Rostock und Schwerin sowie im Raum Neubrandenburg, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Nähere Angaben zu den Personen oder zu den konkreten Tatvorwürfen machte sie nicht.