Prozesse : Wohnungseigentümer klagen mit Erfolg gegen Prostitution

In Neubrandenburg haben Eigentümer einer Wohnung erfolgreich gegen die Nutzung von Nachbarwohnungen für Prostitution geklagt. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Neubrandenburg am Montag erklärte, hat das Gericht dem Besitzer solcher Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus die Rotlicht-Nutzung als sogenannte Reiseprostitution verboten. Nach dem «Wohnungseigentumsgesetz» dürfe eine Wohnung nur so genutzt werden, dass einem anderen Nutzer keine Nachteile entstehen, die über das Maß hinausgehen, was bei einem geordneten Zusammenleben entsteht. Zuvor hatte der «Nordkurier» über die Entscheidung berichtet. (AZ 102 C 222/20 WEG)

von dpa

24. August 2020, 11:19 Uhr