Flüchtlinge : Wohnungsunternehmen fordern Wohnsitzauflage für Flüchtlinge

Zur Entlastung des Wohnungsmarkts in Metropolen wie Hamburg hat sich der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) für Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge ausgesprochen. Viele anerkannte Asylbewerber und anderweitig Schutzberechtigte zögen nach Hamburg, während für sie bereitgestellter Wohnraum anderswo leer stehe, sagte Verbandschef Andreas Breitner dem «Hamburger Abendblatt» (Montag). «Das geht so nicht.» Die VNW-Mitgliedsunternehmen müssten sich auf eine längerfristige Planung verlassen können.

von dpa

09. April 2018, 11:06 Uhr

«Wir brauchen zum Beispiel auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eine befristete Wohnortzuweisung für Flüchtlinge», sagte Breitner. «Dann bekommen Flüchtlinge ihre staatliche Unterstützung nur an dem ihnen zugewiesenen Wohnort.» Entsprechende Regelungen gibt es bereits in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Kritik, dass dadurch die Freizügigkeit eingeschränkt werde, wies Breitner zurück. «Ein Staat, der Flüchtlingen Obhut bietet und sie alimentiert, kann diese individuelle Hilfe doch an Bedingungen knüpfen.»

Im VNW sind mehr als 300 Wohnungsgenossenschaften und -unternehmen aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein organisiert.