Wohnen : Wohnungsunternehmen warnen vor Verteuerung der Kabelgebühr

Rund eine halbe Million Mieterhaushalte in Hamburg und Schleswig-Holstein könnten bald durch die Kabelgebühren für ihren Fernsehanschluss höher belastet werden. Das teilte der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) am Sonntag in Hamburg mit. Hintergrund seien Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, nach denen künftig jeder Mieter seinen Kabelanbieter selbst bestimmen soll. Dann müsste der Mieter den Anschluss aber auch selbst bei seinem Anbieter bezahlen. Es wäre das Ende der bisherigen Praxis, dass Wohnungsunternehmen eine Kabelversorgung für ihre Gebäude abschließen und mit den Mietern über die Nebenkosten abrechnen.

von dpa

16. August 2020, 12:51 Uhr