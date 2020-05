Gesundheit : Wohnungsverband: Keiner musste Wohnung verlassen

Im Zuge der Corona-Krise steigt zwar auch in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Wohngeldempfänger, aber niemand musste nach Angaben des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) seine Wohnung wegen geringerer Einkünfte verlassen. Diese Bilanz zog VNW-Direktor Andreas Breitner am Dienstag in Neubrandenburg. Zuvor hatte er mit Wohnungsunternehmen und der Stadtverwaltung in Neubrandenburg über wohnungspolitische Herausforderungen beraten. «Die sozialen Sicherungssysteme haben gegriffen», erklärte Breitner. In Neubrandenburg gebe es rund 3000 Wohngeldempfänger, hieß es. Trotzdem sei es weiter wichtig, auch im Nordosten für mehr modernen und bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

von dpa

19. Mai 2020, 13:40 Uhr

Breitner kritisierte in dem Zusammenhang Aussagen des Rostocker Oberbürgermeisters Claus Ruhe Madsen. Dieser habe erklärt, dass in Rostock vor allem Einfamilienhäuser fehlten und gebaut werden müssten. «Da stellen sich mir die Nackenhaare auf», sagte Breitner. Auch Rostock brauche weiter modernen Geschosswohnungsbau.

Als positives Beispiel nannte Breitner Neubrandenburg. Hier bauen und planen die beiden großen Wohnungsgesellschaften derzeit rund 300 neue Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen, um die Nachfrage von potenziellen Zuzüglern zu befriedigen. Die städtische Tochterfirma Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft (Neuwoges) und die Wohnungsbaugenossenschaft (Neuwoba) verwalten insgesamt 56 Prozent der rund 37 000 Wohnungen in der größten Stadt an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Von den gewerblichen Mietern hätten etwa 60 von 240 Händlern und Lokalen eine Mietstundung beantragt, hieß es von der Neuwoges.