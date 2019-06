Steuern : Wohnungswirtschaft fordert Landeslösung für Grundsteuer

Bis zum Ende des Jahres muss die Grundsteuer in Deutschland reformiert werden. Um den besten Weg wird weiter gestritten.

06. Juni 2019, 19:00 Uhr

Der für den Osten befürchtete starke Anstieg der Grundsteuer kann aus Sicht der Wohnungswirtschaft von der Landesregierung verhindert werden. «Schwerin muss sich dafür einsetzen, dass die Bundesländer selbst entscheiden können, auf welcher Grundlage künftig die Grundsteuer berechnet wird», erklärte der Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, am Donnerstag in Hamburg.

Das Finanzministerium in Schwerin warf dem Verband vor, mit seiner Forderung «ein gefährliches Spiel mit dem Feuer» zu spielen. Den entscheidenden Hebel zur Höhe der Grundsteuer würden weiterhin die Kommunen mit ihren Hebesätzen in der Hand haben. «Berechnungen, die jetzt schon Mehr- und Minderbelastungen ausweisen, entbehren daher jeder Grundlage», hieß es in einer Mitteilung. Die Grundsteuerreform sei die Chance, endlich zu einem einheitlichen Bewertungsmaßstab zu kommen.

Bis Jahresende muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Grundsteuer in Deutschland reformiert werden. Der Bund der Steuerzahler legte Modellrechnungen vor, wonach die Umsetzung des Plans von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor allem für Menschen in Ostdeutschland zu Steuererhöhungen führen würde.

Vor allem Bayern verlangt, dass den Bundesländern erlaubt wird, von einer Bundesregelung abzuweichen. Der Freistaat will ein Modell, bei dem sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche orientiert, er verlangt deshalb eine Öffnungsklausel für einzelne Bundesländer. Die Pläne von Scholz sehen vor, dass bei der Berechnung der Grundsteuer in Zukunft vor allem der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielen.

Nach Berechnungen des Steuerzahlerbundes, über die die «Bild»-Zeitung (Donnerstag) berichtete, würde die von Scholz geplante Reform vor allem für Menschen in Ostdeutschland Steuererhöhungen bedeuten. Der Verband habe bundesweit für seine Mitglieder errechnet, wie sich ihre Grundsteuer verändern würde. «Bei unseren Beispielen gibt es zwar auch Fälle, bei denen die Belastung leicht abnimmt. Doch insgesamt fallen im Durchschnitt etwa 70 Prozent mehr Grundsteuern an», zitiert die Zeitung den Steuerzahlerbund. Das betreffe vor allem den Osten.