Kabinett : Woidke und Schwesig wollen ländliche Regionen weiter fördern

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern setzen im Kampf gegen Ungleichgewichte auch weiterhin auf die Förderung ländlicher Regionen. Die SPD-Regierungschefs Manuela Schwesig und Dietmar Woidke wandten sich bei einem Treffen beider Landesregierungen am Dienstag in Wittenberge dagegen, Fördermittel auf die Städte zu konzentrieren. «Natürlich müssen wir die wirtschaftlichen Zentren weiter stärken», sagte Schwesig nach Mitteilung der Staatskanzlei. «Aber das darf nicht dazu führen, dass die ländlichen Räume abgehängt werden.»

von dpa

19. März 2019, 17:24 Uhr

Woidke kritisierte, dass das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle in einer Studie eine Kehrtwende fordert, indem Fördergeld vor allem in Städte und in besonders produktive Unternehmen fließen soll. Er halte diese Thesen für falsch und für schädlich, sagte der Ministerpräsident. Beide Kabinette vereinbarten eine engere Zusammenarbeit bei deutsch-polnischen Themen und einen Lastenausgleich für Schüler des jeweiligen Nachbarlandes. Beim Bund wollen sich beide Länder dafür einsetzen, Mobilfunk-Versorgungslücken zu schließen.