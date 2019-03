Landtag : Wolf als Kostenfaktor: Im Vorjahr rund 260 00 Euro

von dpa

14. März 2019, 15:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) im vorigen Jahr rund 260 000 Euro aufgewendet, um Tierhalter beim Schutz vor Wölfen zu unterstützen, Tierverluste auszugleichen und die Ausbreitung des Raubtiers wissenschaftlich zu begleiten. «Der Schutz der Menschen und der Nutztiere hat absolute Priorität», versicherte der Minister am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Ralf Borschke, von der Fraktion Freie Wähler/BMV geht nach eigenen Worten von weit höheren Kosten aus, die mit der Rückkehr des Wolfes einhergehen. Sein Antrag, eine «Kostenstatistik Wolf» erstellen zu lassen, fand aber keine Mehrheit. Backhaus lehnte wiederholt erhobene Forderungen nach einer generellen Bejagung des Wolfes ab. Der hohe Schutzstatus gelte fort, so lange der «gute Erhaltungszustand» der bis vor wenigen Jahren in Deutschland ausgestorbenen Art nicht gegeben sei.