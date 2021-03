Unfälle : Wolf von Lastwagen auf Autobahn erfasst und getötet

Auf der Autobahn 14 bei Ludwigslust ist ein Wolf angefahren und getötet worden.

Ludwigslust | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ereignete sich der Zusammenstoß mit einem Lastwagen am Montagabend zwischen den Abfahrten Ludwigslust und Kreuz Schwerin. Das Tier lief über die Fahrbahn in Richtung Wismar. Am Lastwagen entstand Schaden von Tausenden Euro. Der 50-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Kadaver des Wolfes wurde von Mitarbeitern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.