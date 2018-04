Theater : Wolfgang Bordel: Abschied von Friedrich Wolf mit Stück

von dpa

12. April 2018, 10:24 Uhr

Die letzte Inszenierung des Schauspielchefs der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, Wolfgang Bordel (67), hat am Samstag Premiere. Das Antikriegsstück «Die Matrosen von Cattaro» von Friedrich Wolf entstand 1930 nach Dokumentationen über einen realen Matrosenaufstand im Jahr 1918 in Cattaro (Dalmatien). Begleitend werde eine kleine Ausstellung zum Thema präsentiert, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Zum Ende der Spielzeit verabschiede sich Bordel von der Theater- und Orchester GmbH, deren Schauspieldirektor er seit 2012 ist. Bordel bleibt jedoch weiter Intendant der Vorpommerschen Landesbühne Anklam. Dort wird er am 1. Mai sein 35. Jubiläum als Intendant feiern, wie eine Sprecherin dieses Theaters sagte.