Schifffahrt : Wolgaster Hafengesellschaft auf Wachstumskurs

Deutschlands östlichster Seehafen, der Hafen in Wolgast, ist auf Wachstumskurs. Umgeschlagen wird hauptsächlich Massengut wie Getreide und Düngemittel, wie die Wolgaster Hafengesellschaft am Dienstag mitteilte. In diesem Jahr sei erstmals russische Steinkohle umgeschlagen worden, die für Stahlwerke in Polen und Ostdeutschland bestimmt gewesen sei. Wolgast hat über den Peenestrom, das Stettiner Haff und die Oder Verbindung zum mittel- und westeuropäischen Binnenwasserstraßennetz.

von dpa

04. Juni 2019, 12:07 Uhr

Seit Anfang des Jahres legte das Unternehmen nach eigenen Angaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 10 000 Tonnen beim Warenumschlag zu. Bereits 2018 war der Umschlag gegenüber 2017 um fast ein Viertel gewachsen - um 48 700 Tonnen auf rund 214 000 Tonnen.

Seit Jahresanfang ist die Wolgaster Hafengesellschaft im Besitz der Hafen Vierow GmbH unweit von Lubmin bei Greifswald. Neuer Geschäftsführer ist Henning Bligenthal, der auch die Geschäfte der des Getreidehandelsunternehmens Viela Export GmbH in Vierow und Mukran auf Rügen führt.

Mit der Einbindung von Wolgast könnten für die Zufuhr von Getreide die günstig gelegenen Bahnanschlüsse und Straßenanbindungen etwa zur A20 genutzt werden, sagte er. Agrarprodukte würden von den Häfen Wolgast und Vierow nach Mukran transportiert und dort auf große Schiffe verladen. Häfen an der Ostsee und in Großbritannien und Norwegen würden direkt von Wolgast und Vierow aus angefahren.