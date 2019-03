Bundesregierung : Wolgaster Werft will weitere Boote an Saudi-Arabien liefern

Im Streit um die Wolgaster Patrouillenboote für Saudi-Arabien hofft die Lürssen-Werft Wolgast weiterhin auf ein baldiges Ende des Exportstopps. «Wir setzen auf eine zeitnahe Aufhebung des temporären Exportmoratoriums, damit wir unsere vertraglichen Lieferverpflichtungen gegenüber dem saudi-arabischen Innenministerium erfüllen können», sagte ein Firmensprecher am Donnerstag. Sollte die Bundesregierung anders entscheiden, werde das Unternehmen dies aber natürlich akzeptieren.

von dpa

28. März 2019, 12:48 Uhr

Er könne nichts zu der angeblichen Entscheidung des Bundes sagen, dass Bundespolizei, Zoll und Marine sechs Patrouillenboote und ein Ausbildungsschiff für insgesamt 165 Millionen Euro übernehmen wollen, sollte der Rüstungsexportstopp verlängert werden. Dies hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch berichtet. Auch von der Landesregierung gab es keine Bestätigung für ein Einspringen des Bundes.

Einem Bericht des NDR zufolge müssten die Boote für einen Einsatz in Deutschland zudem umgebaut werden. Grund sei eine nicht ausreichende Schadstoffklasse für den Einsatz in Europa. Die Landesregierung äußerte sich zu dieser Darstellung nicht. Eine Anfrage an die Werft blieb am Donnerstag zunächst unbeantwortet.

Darüber, ob der Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien verlängert werden soll, hatte sich die Bundesregierung am Mittwoch nicht einigen können. Sollte keine Entscheidung getroffen werden, läuft der Exportstopp am Sonntag aus.