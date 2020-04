Wetter : Wolken und Regen in Mecklenburg-Vorpommern

Das Wetter in den kommenden Tagen in Mecklenburg-Vorpommern wird wolkig und regnerisch. Der Montag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwar noch recht freundlich, am Nachmittag wird es dann aber zunehmend bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. An der Küste wird es mit durchschnittlich 16 Grad etwas kälter.

von dpa

27. April 2020, 07:48 Uhr

Am Dienstag bleibt es dann den ganzen Tag über bewölkt. Ab dem Nachmittag kann es örtlich Regen geben. Mit bis zu 21 Grad im Binnenland und 15 Grad an der Küste bleibt es mild.

Am Mittwoch zieht es sich dann noch weiter zu. Den ganzen Tag über regnet es. Außerdem kühlt es sich merklich ab. Es werden nur noch Höchstwerte zwischen zehn und vierzehn Grad erwartet.