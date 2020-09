Wetter : Wolken und Schauer ab Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern

Der Spätsommer wird in Mecklenburg-Vorpommern ab Donnerstag von unbeständigerem Wetter abgelöst. Am Morgen ziehen in Mecklenburg Wolken auf, die örtlich Schauer bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag ziehen die Wolken Richtung Osten und nur noch in Vorpommern gibt es Regen, ansonsten klingen die Schauer ab. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad erwartet. Am Freitag ist erneut mit Regen und vielen Wolken bei weiter sinkenden Temperaturen zu rechnen.

von dpa

23. September 2020, 07:42 Uhr