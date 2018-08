Arbeitsmarkt : Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen

von dpa

30. August 2018, 10:53 Uhr

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im August leicht gestiegen. Am Monatsende waren 61 500 Menschen auf Jobsuche gemeldet, 900 mehr als im Juli, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte. Die Quote stieg von 7,4 auf 7,5 Prozent. Vor einem Jahr waren den Angaben zufolge noch 66 600 Erwerbslose im Nordosten registriert. Der deutliche Rückgang zeige, dass sich die insgesamt positive Entwicklung fortsetze, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Die Betriebe hielten ihr Personal. Nach den Sommerferien seien auch Neueinstellungen zu erwarten.