Krankheiten : Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 133 gestiegen

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist bis Donnerstagnachmittag auf 133 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Schwerin berichtete, nahm die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit dem Vortag um 33 und damit um ein Drittel zu. Sieben Patienten mit Covid-19 würden im Krankenhaus behandelt.

von dpa

19. März 2020, 17:21 Uhr

Die bestätigten Infektionen sind den Angaben zufolge über alle Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Die stärksten Anstiege im Vergleich zum Vortag gab es in Schwerin (plus 8 Fälle) sowie in Rostock und im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit jeweils sieben neuen bestätigten Infektionen.