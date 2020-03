Krankheiten : Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 142 gestiegen

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist bis Donnerstagabend auf 142 gestiegen. Diese Zahl nannte der Infektiologe Emil Reisinger von der Universität Rostock bei einer Pressekonferenz in Schwerin. Am Tag zuvor waren noch 100 Fälle gemeldet worden.

von dpa

19. März 2020, 19:29 Uhr

Bei den Infizierten handele es sich inzwischen nicht mehr nur um Reiserückkehrer, sondern auch um Menschen, die sich in Mecklenburg-Vorpommern angesteckt haben, sagte Reisinger. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden aktuell sieben Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 im Krankenhaus behandelt.

Von einer Steigerung der Patientenzahl wird ausgegangen. Vor zunächst vier großen Kliniken, beginnend in Greifswald, sollen sogenannte Fieberzentren errichtet werden. Dort sollen Corona-Patienten von Patienten mit anderen Viruserkrankungen, wie Grippe, getrennt werden, erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Sie sollen auf getrennten Stationen behandelt werden.