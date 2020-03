Gesundheit : Zahl der Coronavirus-Infektionen in MV steigt auf 167

von dpa

20. März 2020, 17:00 Uhr

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist bis Freitagnachmittag auf 167 gestiegen. Die nachgewiesenen Fälle stiegen seit dem Vortag um 34, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin mitteilte. Damit wurden am Freitag etwa so viele neue Fälle bestätigt wie am Vortag. Zehn Personen werden demnach aktuell im Krankenhaus behandelt. Den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vortag gab es in der Landeshauptstadt Schwerin. Dort stieg die Zahl der bestätigten Fälle um elf auf 33.